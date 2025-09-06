edición general
El creciente fenómeno de los contratos de menos de una semana: “Te ves obligada a coger todo lo que te ofrecen por miedo a que no te vuelvan a llamar”

La ultra-temporalidad aumenta en España pese a los recargos que las empresas deben pagar a la Seguridad Social, sumando otro reto a los trabajadores. Antonio tiene 29 años y trabaja en el sector tecnológico, en tareas de desarrollo multiplataforma y otras actividades relacionadas con IT. Lo habitual es que le contraten para “chapuzas rápidas”, sobre todo en empresas pequeñas: “Te llaman para sacarles del apuro, arreglar algo o levantar un proyecto puntual y listo”, explica.

#6 Grahml
Una pena que la precariedad laboral española lleve a la sociedad al miedo continuo, incluso para algo tan básico como es obtener un contrato.

Luego vienen los políticos de mierda y ultraricos de los cojones a decirnos que tengamos hijos con el cuento del reemplazo de los inmigrantes a esa sociedad con miedo.

La pobreza de los demás es la riqueza de esa gente, está claro.
#8 Marisadoro *
#3 Marzo 2025
"Cambio histórico en el mercado de trabajo: los temporales caen por primera vez de los 3 millones"

www.economiadigital.es/economia/cambio-historico-mercado-trabajo-tempo
#1 Marisadoro *
En términos históricos, estas cifras suponen un descenso del 40% respecto a los niveles de rotación extrema de 2019 (previa a la reforma laboral de 2022)

Por aclarar un poco el titular.
Ferran #3 Ferran
#1 ¿Es un fenomeno creciente o ha habido un descenso del 40%?

Hay industrias, como las de eventos puntuales, que lo veo lógico que los contratos sean cortos.

Las empresas tienen dificultad para encontrar trabajadores cualificados, a veces toca formarlos, pero entiendo que dependerá mucho de cada industria.

Si eres actor/actriz o modelo, entiendo que te contraten para la película o escena y luego ciao.
#7 Klamp
#3 las empresas de eventos que yo conozco tienen plantilla fija.
Ferran #9 Ferran
#7 Sí, pero si es un evento puntual, llámale Oktoberfest, es normal que contraten gente para ese evento y luego todo el mundo a casa.
#2 Borgiano
El cobete
#4 Klamp
Pues Antonio no se que decirte, quizás buscar curro en alguna empresa grande, no sé...
#5 Tecar
Es muy difícil hablar de salarios mínimos cuando no existen jornadas ni horarios mínimos.
