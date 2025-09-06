El creciente fenómeno de los contratos de menos de una semana: “Te ves obligada a coger todo lo que te ofrecen por miedo a que no te vuelvan a llamar”

La ultra-temporalidad aumenta en España pese a los recargos que las empresas deben pagar a la Seguridad Social, sumando otro reto a los trabajadores. Antonio tiene 29 años y trabaja en el sector tecnológico, en tareas de desarrollo multiplataforma y otras actividades relacionadas con IT. Lo habitual es que le contraten para “chapuzas rápidas”, sobre todo en empresas pequeñas: “Te llaman para sacarles del apuro, arreglar algo o levantar un proyecto puntual y listo”, explica.
| etiquetas: novedad , contratos menos de una semana , ultra-temporalidad
Luego vienen los políticos de mierda y ultraricos de los cojones a decirnos que tengamos hijos con el cuento del reemplazo de los inmigrantes a esa sociedad con miedo.
La pobreza de los demás es la riqueza de esa gente, está claro.
"Cambio histórico en el mercado de trabajo: los temporales caen por primera vez de los 3 millones"
www.economiadigital.es/economia/cambio-historico-mercado-trabajo-tempo
Por aclarar un poco el titular.
Hay industrias, como las de eventos puntuales, que lo veo lógico que los contratos sean cortos.
Las empresas tienen dificultad para encontrar trabajadores cualificados, a veces toca formarlos, pero entiendo que dependerá mucho de cada industria.
Si eres actor/actriz o modelo, entiendo que te contraten para la película o escena y luego ciao.