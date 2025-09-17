Los creadores de DeepSeek, la IA china que noqueó a Silicon Valley, desvelan sus secretos

Una pequeña y desconocida empresa china, DeepSeek, revolucionó en enero de este año la industria de la inteligencia artificial (IA) generativa. Su modelo R1 funcionaba tan bien o mejor que la última versión de ChatGPT, pero era gratuita y de código abierto. La clave está en su apuesta por el llamado aprendizaje por refuerzo. La IA generativa, la que es capaz de producir textos, imágenes, vídeos o audios a partir de una serie de instrucciones del usuario, se apoya en el aprendizaje profundo (deep learning). Se trata de una estrategia dentro de