El creador de ICEBlock demanda al Gobierno de EE. UU. por la retirada de la aplicación (ENG)

El creador de ICEBlock, una popular aplicación para localizar a ICE que Apple eliminó tras la presión directa del Departamento de Justicia, ha demandado a la fiscal general Pam Bondi y a otros altos funcionarios, alegando que la demanda violaba sus derechos recogidos en la Primera Enmienda. Esta medida es la última de una serie de represiones contra las aplicaciones para localizar a ICE y otra información sobre los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.