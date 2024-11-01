El creador de 'Dilbert', Scott Adams, anuncia su plan de convertirse al cristianismo antes de morir [ING]

Scott Adams, creador de la tira cómica "Dilbert", de difusión nacional, afirma que espera que una "buena vida" lo lleve al Cielo, al tiempo que anunció su intención de convertirse al cristianismo tras padecer un cáncer de próstata terminal. En un episodio del 4 de enero de su podcast "Real Coffee with Scott Adams", el caricaturista de 68 años reveló su intención de abrazar la fe, afirmando que su visión del cristianismo significa que "despertaría en el Cielo si tuviera una buena vida".