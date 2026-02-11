CPITIA recurre oposiciones de informática de la Pablo Olavide por permitir el acceso a cualquier titulado universitario

CPITIA ha procedido a interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla contra la Base 3.4 de la Resolución de 27 de enero de 2026, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para ampliar la bolsa de trabajo para el nombramiento de Personal Funcionario Interino en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, por entender que los requisitos de acceso a la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, son arbitrarios, vulneran la normativa profesional de la