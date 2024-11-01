La cotización de WLFI se derrumba tras haber hecho ganar 7.000 millones a los hijos de Trump

La criptomoneda impulsada por la familia Trump, denominada World Liberty Financial (WLFI), se ha desplomado más del 50% desde sus máximos del lunes. Según la información publicada en la propia web de World Liberty Financial, la familia Trump posee de forma conjunta 22.500 millones de tokens WLFI, una cantidad que equivale a casi una cuarta parte del suministro total.