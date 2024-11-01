La cotización de WLFI se derrumba tras haber hecho ganar 7.000 millones a los hijos de Trump

La criptomoneda impulsada por la familia Trump, denominada World Liberty Financial (WLFI), se ha desplomado más del 50% desde sus máximos del lunes. Según la información publicada en la propia web de World Liberty Financial, la familia Trump posee de forma conjunta 22.500 millones de tokens WLFI, una cantidad que equivale a casi una cuarta parte del suministro total.
¿En las gaunas?
Quizás
¿En el casa blanca?
Ninguna.
En el pais en que la corrupcion de comprar a los candidatos, partidos, congresistas, presidentes ... está legalizado con las pacs y superpacs y otras formas legales esto no será mas que una forma alternativa, alegal, mas liberalizada y opaca de hacer lo mismo y que no se sepa quien está detras dando dinero a quien.
Los Trumps no habran ganado nada hasta que no vendan. Si vendieron participaciones por valor de 500M en la preventa ("Los hijos de Trump y sus socios promotores de la criptomoneda vendieron el token a algunos inversores a 0,015 dólares en la primera ronda de financiación y 0,05 dólares en una segunda, recaudando en total 500 millones de dólares.").
La propia noticia lo dice:
Por un lado: "el clan
Nunca te fíes de un tío trajeado... y si tiene gomina, corre insensato.