La cotización de WLFI se derrumba tras haber hecho ganar 7.000 millones a los hijos de Trump

La criptomoneda impulsada por la familia Trump, denominada World Liberty Financial (WLFI), se ha desplomado más del 50% desde sus máximos del lunes. Según la información publicada en la propia web de World Liberty Financial, la familia Trump posee de forma conjunta 22.500 millones de tokens WLFI, una cantidad que equivale a casi una cuarta parte del suministro total.

| etiquetas: trump , criptomonedas , pump and dump
#1 daniMate
Chorprecha!!!
RoterHahn #4 RoterHahn
#1
¿En las gaunas?
Quizás
¿En el casa blanca?
Ninguna.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Pero esto no es una forma alternativa de donar dinero al partido, a maga, al lider supremo?
En el pais en que la corrupcion de comprar a los candidatos, partidos, congresistas, presidentes ... está legalizado con las pacs y superpacs y otras formas legales esto no será mas que una forma alternativa, alegal, mas liberalizada y opaca de hacer lo mismo y que no se sepa quien está detras dando dinero a quien.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Emmm, un pelin bulo la "noticia" y bastante sensacionalista.

Los Trumps no habran ganado nada hasta que no vendan. Si vendieron participaciones por valor de 500M en la preventa ("Los hijos de Trump y sus socios promotores de la criptomoneda vendieron el token a algunos inversores a 0,015 dólares en la primera ronda de financiación y 0,05 dólares en una segunda, recaudando en total 500 millones de dólares.").

La propia noticia lo dice:
Por un lado: "el clan

#2 KaBeKa
Nos está quedando un mundo de mierda dando rienda suelta a los mercados no productivos que no veas. Uno de los mayores problemas de las sociedades desarrolladas actuales es la gente que no genera ningún bien material y solamente genera bienes económicos.
Nunca te fíes de un tío trajeado... y si tiene gomina, corre insensato.
#7 Almirantecaraculo
Ya sería casualidad que eso que llaman manipulación de mercado e información privilegiada lo usarán en su propio beneficio.
