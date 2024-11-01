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La corteza terrestre se ha roto y fluidos del manto están alcanzando la superficie: una nueva placa tectónica se está formando bajo el sur de África

La corteza terrestre se ha roto y fluidos del manto están alcanzando la superficie: una nueva placa tectónica se está formando bajo el sur de África

Las mediciones de isótopos de helio en aguas termales del Rift Kafue revelan una conexión directa con el manto terrestre, lo que sugiere que la corteza se ha roto y un nuevo límite de placa está en formación.

Científicos de la Universidad de Oxford han publicado un estudio en la revista Frontiers in Earth Science en el que demuestran que el Rift Kafue, una estructura geológica de Zambia hasta ahora poco estudiada, muestra signos inequívocos de actividad profunda.

| etiquetas: corteza , manto , áfrica , tierra
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