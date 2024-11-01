edición general
El Corte Inglés despide a un jefe en Zaragoza por unas anomalías en descuentos. Ahora debe pagarle casi 200.000 euros por algo simple

Un gerente en El Corte Inglés de Zaragoza fue acusado por la empresa de beneficiarse de descuentos en productos de electrónica y de permitir ventas irregulares en un outlet de la empresa. Eso llevó a sus superiores a despedirlo, tras llevar 35 años trabajando para el gigante minorista. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió que el despido ha sido improcedente. Lo curioso es que sí se ha comprobado que el hombre llevaba a cabo las prácticas que le acusaron, pero parece ser que, realmente, estaban toleradas por El Corte Inglés.

Milmariposas #1 Milmariposas
Segunda noticia del día en la que ECI se ve condenado por despido improcedente...

Vamos bien! xD
7 K 99
thingoldedoriath #4 thingoldedoriath
#1 Debieron caer con un juez que no es opusino :-)
0 K 9
#6 Eukherio
#1 Conozco gente que trabaja en El Corte Inglés y ya perdí la cuenta de la cantidad de chanchullos que escuché. Más les vale ser generosos con los despidos, porque yo creo que son tantas las irregularidades que cometen que cualquiera los cruje con una demanda.
1 K 22
#3 Pixmac
Parece el habitual caso de justificación para despedir a bajo coste a un empleado con mucha antigüedad y, posiblemente, alto sueldo.
2 K 40
troll_hdlgp #9 troll_hdlgp
#3 Si lo dice la entradilla, gerente y 35 años de antigüedad, ósea antes de la reforma laboral... era mas barato simplemente pagarle el sueldo hasta que se jubilara.
0 K 10
#2 rafeame
Eso se llama "enterarse de que aquí se juega"
2 K 27
pepel #7 pepel *
Ahora estoy convencido que El C.I. es una empresa de chorizos.
0 K 20
avalancha971 #5 avalancha971
"los procedimientos que la empresa consideraba irregulares eran conocidos, e incluso tolerados, por los responsables jerárquicos durante años"

Señor García, usted puede hacer estos chanchullos todo lo que quiera, mientras le necesitemos no vamos a hacer nada contra usted, y así cuando queramos despedirle tenemos motivo para ello.
0 K 10
mudito #8 mudito *
Ahora Genbeta es un crossover entre el Hola y Laboro?

Qué tiempos cuando hablaban de tecnología, aunque fuera inventada
0 K 10

