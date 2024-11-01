Cortada la R8 de Rodalies entre Cerdanyola UAB y Martorell por el descarrilamiento sin heridos de un tren de mercancías

El descarrilamiento sin heridos de un tren de mercancías en las inmediaciones de la estación de Rubí ha obligado a cortar la circulación de la línea R8 de Rodalies entre Cerdanyola UAB y Martorell, así como a cerrar de nuevo el túnel de Rubí tras una semana en funcionamiento. Según ha informado Adif, ya se han enviado efectivos para solucionar la incidencia, aunque todavía no saben cuándo se podrá reanudar la circulación.