La corrupción estructural del sistema: del caso Kitchen al caso Koldo, una lacra que exige refundar el Estado

Operación Kitchen y caso Koldo. Dos macrocausas que, desnudan la podredumbre del sistema político español: un bipartidismo (PP-PSOE) que alterna el poder desde la Transición y que ha convertido la corrupción en una práctica estructural. Mientras la clase trabajadora paga con precariedad, recortes y subidas de impuestos, una minoría de políticos y empresarios se reparte el botín público. PP y PSOE se alternan en el Gobierno, se acusan mutuamente en el Congreso y en los medios, pero comparten el mismo modelo: privatizaciones, puertas giratorias,