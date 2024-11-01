edición general
2 meneos
3 clics

La corrupción estructural del sistema: del caso Kitchen al caso Koldo, una lacra que exige refundar el Estado

Operación Kitchen y caso Koldo. Dos macrocausas que, desnudan la podredumbre del sistema político español: un bipartidismo (PP-PSOE) que alterna el poder desde la Transición y que ha convertido la corrupción en una práctica estructural. Mientras la clase trabajadora paga con precariedad, recortes y subidas de impuestos, una minoría de políticos y empresarios se reparte el botín público. PP y PSOE se alternan en el Gobierno, se acusan mutuamente en el Congreso y en los medios, pero comparten el mismo modelo: privatizaciones, puertas giratorias,

| etiquetas: corrupcion ppsoe , operacion kitchen , casos mascarillas , la castuza
1 1 1 K 15 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 15 actualidad
Nube_Gris #2 Nube_Gris
El primero es un caso que pretendía tapar un sistema estatal de latrocinio, una red del partido podrido. Lo segundo es una manzana podrida.

Pretender comparar la importancia o la gravedad de ambos o equipararlos es un ejercicio de estupidez supina.
Ambos son malos, pero el primero es un cáncer metastásico y el segundo un cáncer benigno operable.
1 K 22
#1 tierramar
y encima es el caso de corrupción Kitchen el que aborto la posibilidad de salir del bipartidismo corrupto (PPSOE) a españa, y evolucionar
0 K 17

menéame