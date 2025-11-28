Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

La empresa pública compró 150 unidades a finales de 2024 y como explican fuentes de la compañía los ha “comenzado a distribuir” en algunos centros de trabajo que forman parte de “una prueba a gran escala para mejorar el servicio al cliente, facilitar las condiciones del reparto a los trabajadores y trabajadoras y seguir avanzando en la sostenibilidad de la última milla”. Para CCOO, en cambio, la empresa postal pretende “obligar al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado.