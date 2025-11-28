edición general
5 meneos
37 clics
Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

La empresa pública compró 150 unidades a finales de 2024 y como explican fuentes de la compañía los ha “comenzado a distribuir” en algunos centros de trabajo que forman parte de “una prueba a gran escala para mejorar el servicio al cliente, facilitar las condiciones del reparto a los trabajadores y trabajadoras y seguir avanzando en la sostenibilidad de la última milla”. Para CCOO, en cambio, la empresa postal pretende “obligar al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado.

| etiquetas: correos , patinete
5 0 0 K 66 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 66 actualidad
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
En donde yo vivo los empleados de basuras llevan algo parecido, es parecido al de la foto pero detrás llevan una plataforma con unas ruedas y el empleado de limpieza se puede subir encima, cuando quieren se recogen. Me dicen que aquí en Soria ya los están usando los carteros.  media
0 K 20
Andreham #3 Andreham
¿Quién vendió estos productos que a toda vista se saltan toda legalidad vigente y toda medida de seguridad a Correos? ¿Por qué el que decidió la compra en Correos ahora conduce un BMW X7 y se fue con su familia un mes entero a un resort de lujo en las Maldivas?
1 K 15
tusitala #2 tusitala
Si hubiera buenos carriles bici ni tan mal, pero yo no me atrevería a ir en patinete entre el tráfico de una ciudad.
0 K 10
#1 vantablack
vaya engendro, han pegado un hoverboard a una carretilla y puesto la bolsa encima y a llevarse el contrato calentito... no me jodas, cualquier chinada de AliExpress tiene mejor diseño y sería más útil
0 K 7

menéame