El corredor ferroviario de China a Irán burla el bloqueo naval de Trump. Irán sigue llevando la iniciativa

En respuesta al bloqueo de EE. UU., Irán ha estado fortaleciendo las rutas comerciales terrestres con naciones aliadas, incluso a través del Corredor Norte-Sur que lo conecta con Rusia. Los corredores terrestres podrían eventualmente manejar hasta el 40% del volumen de comercio marítimo regular de Irán. Nuevas reglas: Irán gestionará los 17 cables submarinos del Estrecho, establecerá tarifas de tránsito y presionará por el comercio en moneda local y un marco islámico. Las fantasías de Trump de una unipolaridad restaurada ahora han terminado – e