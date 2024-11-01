edición general
Las Coreutils de Rust tienen un peor rendimiento que las Coreutils de GNU en Ubuntu [EN]

Las Coreutils de Rust tienen un peor rendimiento que las Coreutils de GNU en Ubuntu [EN]

La transición de Ubuntu a Rust es prometedora, pero aún quedan dudas sobre su rendimiento.

14 comentarios
Comentarios destacados:    
Cidwel
os pido que le pongais todas las velas blancas posibles a Torvalds. Necesitamos que no se muera hasta que como mínimo la gente vea el caballo de troya de mierda con toda esta puta basura de cambiar utils que llevan 30 años funcionando sin problemas.

NECESITAMOS MAS INSULTOS, TORVALDS, POR DIOS, CAGATE EN LA PUTA MADRE QUE LOS PARIÓ
4 K 50
cenutrios_unidos
Si no quereis tener este tipo de problemas lo mejor es pasaros a Windows. :professor:
3 K 49
Ed_Hunter
#2 tanto Windows como Ubuntu no los toco ni con un palo.
0 K 6
PerritaPiloto
#2 Yo pasé a Linux desde BeOS, el único sistema operativo que me hizo feliz.
0 K 9
Torrezzno
Curioso, se supone que la gran ventaja de Rust es ser memory safe, pero código de linux y las coreutils fue escrita por ingenieros de software de primer nivel. A saber estas nuevas tools.
1 K 34
sisi
#4 No le veo nada de curioso. Cuantas mas comprobaciones hace un programa mas lento va. La seguridad tienen un precio.
1 K 24
Torrezzno
#6 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las implementaciones concretas de cada util. El borrow checker de Rust es en tiempo de compilación, por lo tanto no se traduce en mas instrucciones
0 K 20
xaxipiruli
#11 te he votado negativo por las formas, y lo vuelvo a hacer. Si a la comunidad le molesta, me plantearé no volver a hacerlo, pero en principio, lo que opines tú, me da exactamente igual.
0 K 7
MetalAgm
#12 La gente tiene mucha tirria a ChatGPT no se porque... a veces se equivoca, es lo que tienen modelos LLM experimentales y en aprendizaje, pero si dice algo coherente, no tiene sentido no leerlo y mas si como muchas veces va referenciado con enlaces a la fuente...
0 K 13
xaxipiruli
Cuántas optimizaciones harán falta por hacer en un lenguaje tan nuevo... Lo que no me queda muy claro sobre el futuro de Rust es cuáles son las principales ventajas.

{0x1f449} El resto del comentario forma parte de un pequeño ejercicio de research que estoy haciendo con ayuda de ChatGPT, y me parecía interesante compartirlo.

Rust nace con un objetivo muy distinto al de C: garantizar seguridad de memoria y concurrencia sin condiciones de carrera desde el compilador. Su modelo de ownership y…   » ver todo el comentario
1 K 6
garnok
#5 si quisiese la basura que vomita chatGPT se la pediría yo mismo
1 K 0
xaxipiruli
#8 Por eso lo he indicado, para que puedas ignorarlo.
Con respecto a lo de llamar basura al conocimiento, no estamos de acuerdo.
1 K 6
garnok
#9 me puedes hundir el karma a -200 si quieres, pero que la basura que vomita chatGPT solo se parezca a la realidad por pura coincidencia va ha seguir siendo verdad
1 K 0

