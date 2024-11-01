·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12233
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
5579
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
4856
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
5252
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4957
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
más votadas
441
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
528
La bajada a los infiernos de Ana Rosa Quintana: de reina de las mañanas a mínimos históricos de audiencia
567
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
619
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
416
El viñetista Julio Rey habla abiertamente de lo que nadie se atreve: “Ayuso sin pinganillo es una caricatura”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
23
clics
Las Coreutils de Rust tienen un peor rendimiento que las Coreutils de GNU en Ubuntu [EN]
La transición de Ubuntu a Rust es prometedora, pero aún quedan dudas sobre su rendimiento.
|
etiquetas
:
rust
,
c
,
ubuntu
,
coreutils
,
gnu
,
gpl
,
mit
4
1
0
K
47
tecnología
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
47
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Cidwel
*
os pido que le pongais todas las velas blancas posibles a Torvalds. Necesitamos que no se muera hasta que como mínimo la gente vea el caballo de troya de mierda con toda esta puta basura de cambiar utils que llevan 30 años funcionando sin problemas.
NECESITAMOS MAS INSULTOS, TORVALDS, POR DIOS, CAGATE EN LA PUTA MADRE QUE LOS PARIÓ
4
K
50
#2
cenutrios_unidos
Si no quereis tener este tipo de problemas lo mejor es pasaros a Windows.
3
K
49
#10
Ed_Hunter
#2
tanto Windows como Ubuntu no los toco ni con un palo.
0
K
6
#14
PerritaPiloto
#2
Yo pasé a Linux desde BeOS, el único sistema operativo que me hizo feliz.
0
K
9
#4
Torrezzno
Curioso, se supone que la gran ventaja de Rust es ser memory safe, pero código de linux y las coreutils fue escrita por ingenieros de software de primer nivel. A saber estas nuevas tools.
1
K
34
#6
sisi
#4
No le veo nada de curioso. Cuantas mas comprobaciones hace un programa mas lento va. La seguridad tienen un precio.
1
K
24
#7
Torrezzno
*
#6
no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las implementaciones concretas de cada util. El borrow checker de Rust es en tiempo de compilación, por lo tanto no se traduce en mas instrucciones
0
K
20
#1
Supercinexin
Relacionada:
www.meneame.net/m/tecnología/publicado-rust-coreutils-2-mejoras-rendi
1
K
29
#12
xaxipiruli
#11
te he votado negativo por las formas, y lo vuelvo a hacer. Si a la comunidad le molesta, me plantearé no volver a hacerlo, pero en principio, lo que opines tú, me da exactamente igual.
0
K
7
#13
MetalAgm
#12
La gente tiene mucha tirria a ChatGPT no se porque... a veces se equivoca, es lo que tienen modelos LLM experimentales y en aprendizaje, pero si dice algo coherente, no tiene sentido no leerlo y mas si como muchas veces va referenciado con enlaces a la fuente...
0
K
13
#5
xaxipiruli
Cuántas optimizaciones harán falta por hacer en un lenguaje tan nuevo... Lo que no me queda muy claro sobre el futuro de Rust es cuáles son las principales ventajas.
El resto del comentario forma parte de un pequeño ejercicio de research que estoy haciendo con ayuda de ChatGPT, y me parecía interesante compartirlo.
Rust nace con un objetivo muy distinto al de C: garantizar seguridad de memoria y concurrencia sin condiciones de carrera desde el compilador. Su modelo de ownership y…
» ver todo el comentario
1
K
6
#8
garnok
#5
si quisiese la basura que vomita chatGPT se la pediría yo mismo
1
K
0
#9
xaxipiruli
#8
Por eso lo he indicado, para que puedas ignorarlo.
Con respecto a lo de llamar basura al conocimiento, no estamos de acuerdo.
1
K
6
#11
garnok
#9
me puedes hundir el karma a -200 si quieres, pero que la basura que vomita chatGPT solo se parezca a la realidad por pura coincidencia va ha seguir siendo verdad
1
K
0
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
NECESITAMOS MAS INSULTOS, TORVALDS, POR DIOS, CAGATE EN LA PUTA MADRE QUE LOS PARIÓ
El resto del comentario forma parte de un pequeño ejercicio de research que estoy haciendo con ayuda de ChatGPT, y me parecía interesante compartirlo.
Rust nace con un objetivo muy distinto al de C: garantizar seguridad de memoria y concurrencia sin condiciones de carrera desde el compilador. Su modelo de ownership y… » ver todo el comentario
Con respecto a lo de llamar basura al conocimiento, no estamos de acuerdo.