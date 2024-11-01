Corea del Sur prohibirá los teléfonos móviles en las aulas

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas del país, con lo cual se une a otros países que han buscado frenar el uso de redes sociales entre los menores, informaron el jueves las autoridades. El país asiático, uno de los más conectados del mundo, quiere endurecer las reglas sobre los dispositivos electrónicos en las escuelas ante la preocupación por la adicción de los alumnos a los teléfonos inteligentes. La iniciativa, que entrará en vigor en marzo próximo, prohíbe el uso de aparatos móviles en las aula