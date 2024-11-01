Corea del Sur prohibirá los teléfonos móviles en las aulas

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas del país, con lo cual se une a otros países que han buscado frenar el uso de redes sociales entre los menores, informaron el jueves las autoridades. El país asiático, uno de los más conectados del mundo, quiere endurecer las reglas sobre los dispositivos electrónicos en las escuelas ante la preocupación por la adicción de los alumnos a los teléfonos inteligentes. La iniciativa, que entrará en vigor en marzo próximo, prohíbe el uso de aparatos móviles en las aula
En España está prohibido en varias comunidades lo cual no deja de ser un problema. muchas de las aplicaciones que usamos en el aula requieren identificación de doble factor y nos toca saltarnos la prohibición.
En Corea se recoge el teléfono de todos los alumnos a primera hora y se devuelve al terminar desde hace años. Tienen incluso un encargado de clase en ello en todas las aulas. Y si te pillan con él, pues como en España: parte y toque a los padres e incluso posible expulsión.
Eso en España se hace en algunos sitios puntuales, pero no se toma esa medida de forma general porque si se rompe o pierde un teléfono la responsabilidad puede