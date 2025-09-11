edición general
Corea del Sur afirma que la redada del ICE podría tener un “impacto considerable” en la inversión de este país en EE.UU

La redada del ICE contra más de 300 trabajadores surcoreanos en Georgia podría afectar a las futuras inversiones de Corea del Sur en Estados Unidos, afirmó este jueves su presidente, quien añadió que las consecuencias habían creado una situación “muy confusa” para las empresas del país. Las empresas surcoreanas en EE.UU. “necesitan construir instalaciones, instalar equipos y establecer fábricas, lo que requiere técnicos cualificados”

Unos genios. ¿Quién lo podía imaginar?
Han montado un lío de tres pares de narices. La visa de los trabajadores no les permitía trabajar en los EEUU pero al parecer es una práctica habitual para empresas extranjeras por la dificultad de obtener permisos de trabajo así que están el juego billones de dólares en inversiones.

Hasta Trump pidió que detuvieran la deportación (mientras pretendían que subieran al avión para irse esposados).

www.ft.com/content/fdbe5d25-ca90-4873-ac1e-9e23cc5e24e2
#5 Son unos padefos inútiles, encabezados por el nazi Stephen Miller  media
para los MAGA son todos chinos
#2 Quien llamó al ICE fue una pirada con aspiraciones políticas que presumía de proteger el trabajo de los estadounidenses en Georgia.

Lo mejor es ver a los MAGA diciendo en redes que no pasa nada porque la inversión ya está hecha y que no van a retirarse ahora para perder millones...
Respuesta de Trump:

- Pues deberemos revisar esos aranceles de solo el 15%... {0x1f446}
En México hace unos años era cómo funcionaban (Samsung, Hyundai, LG, Kia, ...): Construían megatorres/megacomplejos industriales para diseñar y producir en México, pero los empleados eran en un 90 % koreanos. El estado del visado nunca lo pregunté.
