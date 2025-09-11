Corea del Sur afirma que la redada del ICE podría tener un “impacto considerable” en la inversión de este país en EE.UU

La redada del ICE contra más de 300 trabajadores surcoreanos en Georgia podría afectar a las futuras inversiones de Corea del Sur en Estados Unidos, afirmó este jueves su presidente, quien añadió que las consecuencias habían creado una situación “muy confusa” para las empresas del país. Las empresas surcoreanas en EE.UU. “necesitan construir instalaciones, instalar equipos y establecer fábricas, lo que requiere técnicos cualificados”
Hasta Trump pidió que detuvieran la deportación (mientras pretendían que subieran al avión para irse esposados).
www.ft.com/content/fdbe5d25-ca90-4873-ac1e-9e23cc5e24e2
Lo mejor es ver a los MAGA diciendo en redes que no pasa nada porque la inversión ya está hecha y que no van a retirarse ahora para perder millones...
- Pues deberemos revisar esos aranceles de solo el 15%...