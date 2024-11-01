La copia de seguridad del océano: así se digitalizan las profundidades

El océano es un gran archivo silencioso. Durante milenios, se ha quedado con barcos, marineros y cargamentos enteros, encerrándolos en un entorno con altas presiones y poca luz que resulta inaccesible para la inmensa mayoría de los seres humanos. Recuperar estas historias mediante operaciones de salvamento y arqueología solía aparejar cierto grado de destrucción. Para aprender de un yacimiento, a menudo teníamos que desmontarlo, extrayendo los artefactos de su contexto para estudiarlos en la seguridad de un laboratorio seco (...)