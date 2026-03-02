La Coordinadora Feminista acusa a la alcaldesa de Valencia de boicotear el 8M con un espectáculo pirotécnico

El espectáculo pirotécnico será en la plaza del Ayuntamiento a las ocho de la tarde, lugar y hora por la que discurrirá la marcha reivindicativa. Para la entidad, supone “una falta de respeto absoluta” al movimiento feminista y a la movilización del 8 de Marzo.
recuerdo en la "Fira alternativa" como montaron otra de "las naciones" inundada de recursos y facilidades que acabó en fracaso... les encanta disparar con póvora de rey.