edición general
10 meneos
15 clics
La Coordinadora Feminista acusa a la alcaldesa de Valencia de boicotear el 8M con un espectáculo pirotécnico

La Coordinadora Feminista acusa a la alcaldesa de Valencia de boicotear el 8M con un espectáculo pirotécnico

El espectáculo pirotécnico será en la plaza del Ayuntamiento a las ocho de la tarde, lugar y hora por la que discurrirá la marcha reivindicativa. Para la entidad, supone “una falta de respeto absoluta” al movimiento feminista y a la movilización del 8 de Marzo.

| etiquetas: feminismo , alcaldesa , valencia , 8m , espectáculo , pirotécnico
7 3 1 K 75 valencia
1 comentarios
7 3 1 K 75 valencia
#1 pirat
La peperia es experta en boicotear,
recuerdo en la "Fira alternativa" como montaron otra de "las naciones" inundada de recursos y facilidades que acabó en fracaso... les encanta disparar con póvora de rey.
1 K 29

menéame