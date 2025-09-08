La Coordinadora da Mocidade Socialista presenta una propuesta política para la clase trabajadora gallega

La CMS surge del proceso de encuentros de Creba Socialista, donde se constituyeron las líneas políticas de la nueva organización, destacando la independencia política y la ruptura con la socialdemocracia. La campaña de presentación arrancará con un acto en Santiago el 27 de septiembre. Más de un centenar de jóvenes de diferentes puntos de Galiza constituyen este lunes, 8 de septiembre, la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), como parte del Movimiento Socialista, que llevará a cabo numerosos actos alrededor del mapa gallego, siendo el prim