Conversaciones #01: ¿Qué es un megaincendio?  

Marc Castellnou Ribau y Víctor Resco de Dios nos dan claves para comprender los incendios forestales.



Conversaciones Sonda Internacional es una serie de videos dedicada a compartir ideas, conocimientos, experiencias y posibles soluciones a problemáticas ambientales agravadas por la crisis climática.



La primera entrega del proyecto Megaincendios: Más Allá de la Extinción es una conversación desde dos perspectivas: la del ámbito científico y la de quienes trabajan para extinguir incendios.