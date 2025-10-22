Contundente informe final del Villa de Pitanxo: confirma la negligencia del patrón y las irregularidades de la empresa armadora

El informe final sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, el arrastrero de Marín que se hundió el 15 de febrero del 2022 a 250 millas de Terranova y en el que murieron 21 personas, es contundente y demoledor. Los técnicos concluyen que el barco se hundió porque iba sobrecargado de aparejos y combustible, el patrón largó en una zona donde eran frecuentes los enganches del aparejo, no tomó precauciones a pesar del mal tiempo e ignoró las advertencias de que el barco estaba escorado. El barco se hundió por la «inundación progresiva e incontrola...