edición general
7 meneos
22 clics

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la elección bonaerense  

El gobierno de Javier Milei sufrió hoy una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país. En una jornada amarga para la Casa Rosada, el frente de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, le sacó una ventaja de 13 puntos a La Libertada Avanza (LLA) en el principal bastión de PJ.

| etiquetas: milei , derrota
6 1 1 K 47 actualidad
6 comentarios
6 1 1 K 47 actualidad
#1 Deperdidos *
La Libertad Retrocede. Los días del esquizofrénico y su proyecto ultraderechista están contados.
3 K 47
Cehona #3 Cehona
Se acabó la fiesta.
0 K 12
#6 Juantxi
No sé si Milei y los pocos acólitos que le queden tendrán que huir del país sin esperar la derrota.
No apuesto nada por su futuro, pero no me darán nunca pena.
0 K 11
Ilunabarra #4 Ilunabarra
@Findeton ¿tú decías que Milei iba a arrasar? No parece que esté tan claro ahora ¿no?
0 K 9
#5 Deperdidos
#4 Iba a ser arrasado.
0 K 10

menéame