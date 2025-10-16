edición general
Contribuyentes de Glendale adeudan 493 mil dólares por los costos del funeral de Charlie Kirk

Glendale está recuperando los $493,000 que gastó durante el gran servicio conmemorativo del mes pasado en memoria del activista conservador asesinado Charlie Kirk. Mientras la multitud se apresuraba a entrar al estacionamiento del estadio, todo, desde envases de comida sin abrir hasta sillas plegables y mantas, quedó abandonado, esparcido por la avenida Maryland. Argumentando motivos de seguridad, las autoridades municipales reconocieron su decisión de no proporcionar contenedores para que los asistentes al evento desecharan su basura.

themarquesito #2 themarquesito
El titular está pésimamente redactado. Más bien los organizadores deben 493.000 dólares al ayuntamiento de Glendale (o sea a los contribuyentes).
#1 DenisseJoel
Ahora que han recuperado la financiación de ciertos sectores, podrán pagar sus deudas. Aunque a los liberales eso de responsabilizarse de sus gastos no se les da demasiado bien.
