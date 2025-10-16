Contribuyentes de Glendale adeudan 493 mil dólares por los costos del funeral de Charlie Kirk

Glendale está recuperando los $493,000 que gastó durante el gran servicio conmemorativo del mes pasado en memoria del activista conservador asesinado Charlie Kirk. Mientras la multitud se apresuraba a entrar al estacionamiento del estadio, todo, desde envases de comida sin abrir hasta sillas plegables y mantas, quedó abandonado, esparcido por la avenida Maryland. Argumentando motivos de seguridad, las autoridades municipales reconocieron su decisión de no proporcionar contenedores para que los asistentes al evento desecharan su basura.