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Un contrato hallado en el móvil de un inversor incluye un pago de 5 millones de dólares a Milei para que promocionase la criptoestafa LIBRA

Un borrador del acuerdo establece varios pagos escalonados: un adelanto, otra cantidad por un tuit Milei promocionando la criptomoneda y dos millones por la firma de un contrato

| etiquetas: estafa , crypto , milei , argentina
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4 comentarios
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rogerius #4 rogerius
#0 GoTo #3
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya a qué pueblo tradicionalmente se le ha acusado de estafas y de usura??

Que decía sobre ese pueblo la derecha de España hace 50 años? y 500? y que decía la biblia hace 2000???
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Trifasico #1 Trifasico *
Vaya vaya vaya....

- Milei dice que difundió pero no promocionó la criptomoneda fraudulenta $LIBRA: "No tengo nada que ocultar"
www.rtve.es/noticias/20250218/milei-afirma-difundio-pero-no-promociono  media
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menéame