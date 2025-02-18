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Un contrato hallado en el móvil de un inversor incluye un pago de 5 millones de dólares a Milei para que promocionase la criptoestafa LIBRA
Un borrador del acuerdo establece varios pagos escalonados: un adelanto, otra cantidad por un tuit Milei promocionando la criptomoneda y dos millones por la firma de un contrato
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estafa
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crypto
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milei
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argentina
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ghazghkull
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dupe
www.meneame.net/story/caso-libra-aparecio-documento-revela-presunto-pa
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rogerius
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#2
NPCMeneaMePersigue
Vaya a qué pueblo tradicionalmente se le ha acusado de estafas y de usura??
Que decía sobre ese pueblo la derecha de España hace 50 años? y 500? y que decía la biblia hace 2000???
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K
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#1
Trifasico
*
Vaya vaya vaya....
- Milei dice que difundió pero no promocionó la criptomoneda fraudulenta $LIBRA: "No tengo nada que ocultar"
www.rtve.es/noticias/20250218/milei-afirma-difundio-pero-no-promociono
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menéame
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Que decía sobre ese pueblo la derecha de España hace 50 años? y 500? y que decía la biblia hace 2000???
- Milei dice que difundió pero no promocionó la criptomoneda fraudulenta $LIBRA: "No tengo nada que ocultar"
www.rtve.es/noticias/20250218/milei-afirma-difundio-pero-no-promociono