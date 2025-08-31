edición general
La contrarreloj más alucinante de toda la historia del ciclismo

Tras Luxemburgo. El Extraterrestre. Seguramente sea su día más recordao. Bueno, con el Mortirolo, y eso que allí perdió, qué caprichosa es la capacidad para emocionarte. Pero es que Luxemburgo… A ver, se sabe que Miguel es el mejor contrarrelojista, se sabe que meneó las cronos del Giro como si fueran peleles. Se sabe, incluso, que terminó en doblaje a Claudio camino de Milán. Pero eso es la Corsa Rosa, y esto la Grande Boucle. Y está aquí Lemond. Y, sobre todo, Bugno. Que asustan, los dos, en aquel julio olímpico. Aun no confiamos plenamente

