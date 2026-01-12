edición general
La contradicción de Sánchez con la reducción del IRPF a caseros

Las deducciones ya se han aplicado desde que se aprobó la polémica ley por el derecho a la Vivienda. Aunque lo máximo que se podía deducir era el 90%, en aquellos casos en que fueran zonas tensionadas y se bajara el precio al menos un 5%. "Esto podría ser un contrasentido", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda.

YSiguesLeyendo
traducción: si en zona tensionada bajas tu alquiler un 5%, te perdonamos un 90% del IRPF... pero si lo bajas un 0% te perdonamos el 100% del IRPF. firmado: la PSOE... hijos de la gran puta!!
poxemita
Si da igual es propaganda, si no lo han hablado con 1/4 del gobierno, el cual ha salido indignado a decir que eso no lo aprueban.

Ahora nos sorprenderán con otra medida superefectista como los actos para la celebración de los 51 años de democracia.
HangTheRich
Eso es por que tanto PP como PSOE gobiernan para unos pocos intereses. Los del capital
endy
Como cualquier gobierno anterior están comprometidos con hacer que el mercado inmobiliario sea muy rentable.
Solo hay que ver los resultados que tienen sus políticas
Martillo_de_Herejes
Sumar está poniendo cara de severo reproche, pero no tiene fuerza para oponerse.... Tragará una vez más, porque fuera del despacho hace mucho frío y hay que llevar comida a casa... Chanche se saldrá con la suya, aunque luego el Congreso pueda tumbar la propuesta.
