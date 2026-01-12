La contradicción de Sánchez con la reducción del IRPF a caseros

Las deducciones ya se han aplicado desde que se aprobó la polémica ley por el derecho a la Vivienda. Aunque lo máximo que se podía deducir era el 90%, en aquellos casos en que fueran zonas tensionadas y se bajara el precio al menos un 5%. "Esto podría ser un contrasentido", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda.