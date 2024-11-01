Contra el silencio del pelotón, Ruiz Cabestany

No se corta al posicionarse en la reciente polémica de La Vuelta, Israel y las protestas: la reivindicación necesaria le ha tocado al ciclismo, dice, y “tenemos una UCI que da vergüenza”. Sobre el mantra de “no mezcles la política con el deporte”, opina que, sin embargo, “el político se sube al podio y se saca la foto”. Peio, que ha mantenido con Pedro Delgado discrepancias antológicas, se declara más afín a Pello Bilbao que a Perico en toda esta polémica abierta,