El Consulado de España en Buenos Aires recibe 553.293 solicitudes de cita para obtener la nacionalidad

A través de un comunicado, recuerdan que a partir del 22 de octubre de 2025 el sistema dejará de admitir nuevas solicitudes de cita, coincidiendo con el final del plazo de vigencia de la ley en el marco de la Ley de Memoria Democrática (LMD). Cifras que reflejan la magnitud del proceso en Argentina, país con la mayor comunidad española en el exterior.

Leconnoisseur #1 Leconnoisseur
Pero si Argentina va viento en popa
3 K 35
oricha_1 #26 oricha_1
#1 Pero aqui da muchas paguitas por todo.
Alli hay que buscar laburo
0 K 7
u_1cualquiera #13 u_1cualquiera
#12 es un comentario irónico?
Porque me parecería surrealista que UN GALLEGO se queje de la inmigración :wall: :wall:
2 K 30
#19 cunaxa
#13 No, no es irónico.
No sé si los gallegos se quejarán de la inmigración, pregunta a ellos.
Pero lo que dices no cambia absolutamente nada. Traer artificialmente a gente a trabajar a un mercado laboralmente deprimido tiene como efecto seguro deprimirlo más aún y perjudicar a todos los trabajadores. En este "todos" están incluidos los que están aquí y los inmigrados,.
Eso supongo que lo sabes.
Y también sabrás que España es el mercado laboral más deprimido y peor de toda la OCDE, que supongo que sabes que es una organización multinacional que incluye a los países de la UE y a muchos más países desarrollados.
1 K 16
Furiano.46 #20 Furiano.46
#13 hay gallegos allá donde vayas. Somos geniales {0x1f602} {0x1f602}
0 K 10
pepel #5 pepel
Hay mucho descendiente de emigrantes españoles, a la vista de asegurarse una salida a la crisis.
1 K 24
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#2 #3 #5 es que se acaba el chollo de la ley abuelo por la que recibías la nacionalidad española.

Por lo visto no les convence mucho la idea de quedarse xD
elpais.com/argentina/2024-07-23/decenas-de-miles-de-argentinos-celebra
1 K 40
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#10

Hacemos un intercambio. Ellos nos mandan unos Messis y nosotros a Rallo y Lacalle.
1 K 30
Milmariposas #25 Milmariposas
#15 No te creas, que desde mayo de este año, el gobierno italiano también ha restringido las exigencias para que argentinos obtengan la nacionalidad italiana basándose en la ley de antepasados. Las cuatro generaciones anteriores se han quedado en solo dos para poder obtener automáticamente el derecho de asentarse legalmente en Italia.
0 K 14
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Seguro que son todo españoles libertarras pidiendo la nacionalidad argentina en vista de que aquello es ahora su paraiso. xD
0 K 20
#8 encurtido
Por favor, que alguien avise a @tierramar. A ver si se le escapa un hilo para decir que todos estos los está trayendo Ayuso para que le voten.
1 K 16
#11 Marisadoro *
¿La invasion de Europa de la que hablan algunos?

www.exteriores.gob.es/Consulados/buenosaires/es/ServiciosConsulares/Pa
0 K 12
#18 Leon_Bocanegra
Uy cuando lea esto BoosterFélix tierramar.
0 K 11
Veelicus #4 Veelicus
Mano de obra barata para mayor gloria de nuestros empresaurios
0 K 11
#12 cunaxa
#4 Sí, lo de traer inmigrantes, que se hace por ejemplo desde la Comunidad Autónoma de Galicia desde Argentina, es un problema porque baja salarios y aumenta el paro.
Ningún partido de izquierdas debería estar trabajando para deprimir el mercado laboral español de esta manera, que es artificial y perjudicial.
De hecho en la Xunta de Galicia manda la derecha del PP.
Por otro lado, los que sean españoles y huyan del país porque allá no se puede vivir según su opinión, pues nada que objetar. Aquí la cosa está muy mal en cuanto al empleo, lo tendrán mejor en Argentina, pero son españoles como nosotros. Mismos derechos.
0 K 6
#17 trasparente *
Menuda inflación de psicólogos y periodistas. Y más competencia para ligar, que estos con el cuento y la labia que tienen, les molan mucho a las chicas
0 K 7
#28 Bilardezz
Lo que no se puede permitir es que se les de papeles a gente mayor de 50 años a trabajar de camareros.. si son jóvenes pues mira pueden aportar algo , en mi opinión esa ley de nietos es un despropósito.
0 K 6
#24 cocococo
El mayor enemigo de un emigrante es otro emigrante. Aquí en la isla de La Palma hay muchos venezolanos y todos los que conozco (no son muchos) están en contra de la inmigración, dicen que deberían prohibir la entrada de inmigrantes en Canarias.
0 K 6
#23 cocococo
Lo raro es que no emigren a Italia porque la mayoría de los argentinos se consideran italianos, europeos psicólogos italianos.
0 K 6
_3948 #6 _3948
Propaganda sssurda carajo
Viva la Argentina ,el asado está sobrevalorado
0 K 6
#7 cunaxa
Algunos de estos serán los superinteligentes que vienen a España porque en la Argentina no se puede vivir y cuando llegan aquí repiten los errores que llevaron a su país al fracaso: que si no pago impuestos, que si paso de la solidaridad con los otros (qué listo soy), que si vamos a insultar al resto de personas que tienen opiniones políticas distintas a las mías, que si puedo no respeto a mis vecinos,...
0 K 6
#22 cocococo
#7 Casi todos los venezolanos que emigran a Canarias son de derecha y dicen que van a votar por el PP.
0 K 6
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson *
eramos pocos y pario la abuela xD xD xD y recordemos que luego tienen derecho a voto...:roll: :roll:
2 K 4
#9 cunaxa
#3 y la pregunta es como usan ese derecho al voto. En su momento en Argentina salió Milei y ahora piensan que es mejor abandonar el país.
A ver qué harán aquí.
0 K 6
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
#9 aqui? darnos lecciones...vamos con la soberbia idiosincratica que adolecen...xD xD xD
1 K 15
#16 cunaxa
#14 no, no estamos para dar lecciones, ni mucho menos. Pero el problema que han creado en Argentina que tienen una moneda disfuncional y que su economía depende de las inyecciones regulares de dinero del FMI que empeñan al país no es lo que querría nadie para España.
Es verdad que tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar. Por ejemplo, el nivel de paro que hay en España es asfixiante e inhumano.
0 K 6
oricha_1 #27 oricha_1
#14 Hace unas semanas entre a una inmobiliria y el director era argentino. Los primeros 5 minutos fue contandome como Espana se esta conviertiendo al comunismo y eso hay que evitarlo.

#3 #9 cuidado con lo deseais o pregonais
0 K 7
Dasmandr #21 Dasmandr
#9 pues votar al partido Leopardos Comecaras. Otra vez.
2 K 20

menéame