El Consulado de España en Buenos Aires recibe 553.293 solicitudes de cita para obtener la nacionalidad

A través de un comunicado, recuerdan que a partir del 22 de octubre de 2025 el sistema dejará de admitir nuevas solicitudes de cita, coincidiendo con el final del plazo de vigencia de la ley en el marco de la Ley de Memoria Democrática (LMD). Cifras que reflejan la magnitud del proceso en Argentina, país con la mayor comunidad española en el exterior.
| etiquetas: argentina , españa , nacionalidad , española
Alli hay que buscar laburo
Porque me parecería surrealista que UN GALLEGO se queje de la inmigración
No sé si los gallegos se quejarán de la inmigración, pregunta a ellos.
Pero lo que dices no cambia absolutamente nada. Traer artificialmente a gente a trabajar a un mercado laboralmente deprimido tiene como efecto seguro deprimirlo más aún y perjudicar a todos los trabajadores. En este "todos" están incluidos los que están aquí y los inmigrados,.
Eso supongo que lo sabes.
Y también sabrás que España es el mercado laboral más deprimido y peor de toda la OCDE, que supongo que sabes que es una organización multinacional que incluye a los países de la UE y a muchos más países desarrollados.
Por lo visto no les convence mucho la idea de quedarse
elpais.com/argentina/2024-07-23/decenas-de-miles-de-argentinos-celebra
Hacemos un intercambio. Ellos nos mandan unos Messis y nosotros a Rallo y Lacalle.
www.exteriores.gob.es/Consulados/buenosaires/es/ServiciosConsulares/Pa
BoosterFélixtierramar.
Ningún partido de izquierdas debería estar trabajando para deprimir el mercado laboral español de esta manera, que es artificial y perjudicial.
De hecho en la Xunta de Galicia manda la derecha del PP.
Por otro lado, los que sean españoles y huyan del país porque allá no se puede vivir según su opinión, pues nada que objetar. Aquí la cosa está muy mal en cuanto al empleo, lo tendrán mejor en Argentina, pero son españoles como nosotros. Mismos derechos.
Viva la Argentina ,el asado está sobrevalorado
A ver qué harán aquí.
Es verdad que tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar. Por ejemplo, el nivel de paro que hay en España es asfixiante e inhumano.
#3 #9 cuidado con lo deseais o pregonais