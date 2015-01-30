edición general
Construcción de refugio antiaéreo [Timelapse]  

Video donde se muestra la construcción por parte de personal ucraniano de un refugio antiaéreo subterráneo para 50 personas. El refugio cuenta con calefacción, pozo de agua potable, lavandería y servicios, cocina, salón, generador de electricidad y wifi. El refugio se construye con troncos del lugar y materiales reciclados adaptados al momento, una vez enterrado y cubierto de hojas el refugio es invisible desde el aire.

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Me parece demasiado frívolo utilizar adjetivos como "coqueto" para describir cualquier tipo de refugio relacionado con la guerra. También se podría firvolizar al decir que a los civiles del Donbass no les dio tiempo a construir refugios tan "coquetos" cuando eran bombardeados por el ejercito ucraniano tras el golpe de estado de 2014.

30/01/2015: www.elmundo.es/internacional/2015/01/30/54cb790c268e3e24138b457d.html [[Al menos 15 civiles mueren por bombardeos en…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
#1 He pensado también en la palabra 'frívolo' al ver entrar a los soldados a dejado sus cosas mientras sonaba en bucle la típica música de mierda de vídeos de manitas haciéndose un jacuzzi en el jardín. :-(
ronko #3 ronko
Fácil, sencillo y para toda la familia.
