Construcción de refugio antiaéreo [Timelapse]  

Video donde se muestra la construcción por parte de personal ucraniano de un refugio antiaéreo subterráneo para 50 personas. El refugio cuenta con calefacción, pozo de agua potable, lavandería y servicios, cocina, salón, generador de electricidad y wifi. El refugio se construye con troncos del lugar y materiales reciclados adaptados al momento, una vez enterrado y cubierto de hojas el refugio es invisible desde el aire.