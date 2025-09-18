edición general
El Consejo de Administración de RTVE lanza un duro e inédito comunicado en defensa de Laura Arroyo y Sarah Santaolalla por "la campaña de insultos, falsedades y ataques"

"Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir". Así de contundente se ha expresado el Consejo de Administración de RTVE en un comunicado aprobado por 11 de los 15 consejeros en el que dan un inédito golpe en la mesa en defensa de la las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla. Hace unos meses tanto el Consejo de Informativos como José Pablo López defendieron la labor de los reporteros de RTVE en Torrepacheco y en la manifestación contra el fiscal general, donde varias redactoras fueron perseguidas e insultadas.

Beltenebros #2 Beltenebros
Los informativos de TVE han estado mangoneados por el PP, con el gobierno de Pedro Sánchez, hasta hace poco. Pero finalmente se está poniendo solución a eso y a la hegemonía de tertulianos reaccionarios. Más vale tarde que nunca.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Efecto Mariló: la fatxasfecha se enfada porque le contestan y no la dejan rebuznar su mensaje impunemente.
mariKarmo #5 mariKarmo *
La derecha sabe que no van a gobernar.

Así de nerviosos están:
- Terrorismo
- ETA
- Kaleborroka
- Sarajevo
- Guerra Civil
- Pucherazo
- Dictadura
- Golpismo
- Venezuela

La historia se repite siempre. Ya sea hace 40 años, 20 o ahora.
Kantinero #4 Kantinero
Voy a dejar puesta TVE aunque no este en casa...no se si vale para algo, es por tocar los huevos sobre todo a la cadena de la Quintana y la Griso
#3 decker
Quienes son los 4 que no han firmado?
#6 pozz
Ridiculo espantoso de rtve al defender a dos propagandistas :palm:
menéame