El Consejo de Administración de RTVE lanza un duro e inédito comunicado en defensa de Laura Arroyo y Sarah Santaolalla por "la campaña de insultos, falsedades y ataques"

"Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir". Así de contundente se ha expresado el Consejo de Administración de RTVE en un comunicado aprobado por 11 de los 15 consejeros en el que dan un inédito golpe en la mesa en defensa de la las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla. Hace unos meses tanto el Consejo de Informativos como José Pablo López defendieron la labor de los reporteros de RTVE en Torrepacheco y en la manifestación contra el fiscal general, donde varias redactoras fueron perseguidas e insultadas.