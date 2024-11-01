La consejera andaluza de Salud, a las víctimas del diagnóstico tardío de cáncer: "No veáis el vaso medio vacío"

El escándalo por el retraso en el seguimiento de al menos dos mil casos de cáncer mama en Andalucía, según reconoce la propia Junta, ha desatado la mayor crisis política desde que Juan Manuel Moreno es presidente.
| etiquetas: consejera , andaluza , salud , víctimas , diagnóstico , cáncer , vaso , medio , vacío
PP: enfermedad y muerte.
En cambio la oposición actual no sabe sacar ese rédito político, opositores torpes para la basura en que se ha convertido política, es muy triste pero o te bajas al barro o te pisan.