La consejera andaluza de Salud, a las víctimas del diagnóstico tardío de cáncer: "No veáis el vaso medio vacío"

La consejera andaluza de Salud, a las víctimas del diagnóstico tardío de cáncer: "No veáis el vaso medio vacío"

El escándalo por el retraso en el seguimiento de al menos dos mil casos de cáncer mama en Andalucía, según reconoce la propia Junta, ha desatado la mayor crisis política desde que Juan Manuel Moreno es presidente.

16 comentarios
Comentarios destacados:    
manuelpepito
Tú esperando un diagnóstico de cáncer, donde el tiempo suele valer oro, pero no veas el vaso medio vacío. Y está es la clase de mierda que nos gobierna.

vicus.
Verlo lleno como mi cuenta bancaria, acabó apostillado.

Robus
#2 "No veais el vaso medio vacío, ved el chalecito que me he construido en la sierra... no debeis ser tan egoistas pensando solo en lo vuestro!" - aclaró.

Khanbaliq
No veais el vaso medio vacio, tu tienes cancer (muy mal) y yo estoy de puta madre (muy bien), la media es que a los dos nos va bien.

joffer
Asesinatos en diferido

capitan__nemo
Se te ha muerto tu padre, tu madre, tu hermano, tu mujer, tu hijo, pero no veas el vaso medio vacio aun tienes a tu perro, y si se muere te compras otro. Y cuando te mueras tu, se acabó la rabia.


Javi_Pina
A ver los diagnosticos que no lleguen son menos problemas en el futuro con las pensiones. Por verlo medio lleno digo.

mariKarmo
Le ha faltado decir: oye, que por lo menos no habéis muerto.

PP: enfermedad y muerte.

pitercio
Qué barbaridad, el equipo Monilla va camino de matar tanto como Ayuso.

XtrMnIO
Algún andaluz de derechas me puede decir algo bueno que ha hecho el PP por Andalucía?

Khanbaliq
#8 Yo no soy de derechas y esto no es nada bueno pero lo que ha sucedido es que han sido tremendamente inteligentes y no han tocado apenas nada, han mantenido las redes clientelares del PSOE y han añadido a su gente, así todos contentos.

maestrodenada
#8 yo que vivo en Andalucía te lo puedo decir, hemos.jodido a los catalanes ajajaj , su malvada lengua no se habla aquí y encima hemos votado.en sevilla 30000 veces proposiciones. O de ley en contra de ellos

Kantinero
Esperemos que esto no sirva para alargar las ya habituales listas de muertes por gestión PP, pero tiene mala pinta.

Kantinero
Ahora imaginaros el rédito político que sacaría de esto el PP de estar gobernando el PSOE, ya lo estoy viendo, A3, T5, &6, ABC , Confidencial, OK diario, las 24 horas non stop con el escándalo, linchemos al presidente blablabla...
En cambio la oposición actual no sabe sacar ese rédito político, opositores torpes para la basura en que se ha convertido política, es muy triste pero o te bajas al barro o te pisan.

Ramen
Los que saben gestionar.

nopolar
Esta va a ser la primera de muchas que van a hacer. (Seguro que no es la primera)


