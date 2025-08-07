edición general
Conmoción en el deporte uruguayo: murió a sus 16 años Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del automovilismo

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) comunicó el fallecimiento de Matilde Itzcovich, una noticia que sacudió a la comunidad del automovilismo y al conjunto del deporte uruguayo. La joven, con apenas 16 años, ya se había posicionado como una de las promesas más notables del karting a nivel internacional. La noticia de su muerte, confirmada este jueves por la FUK, generó un profundo impacto en la comunidad deportiva. El comunicado oficial de la federación expresó: “La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el ...

Putirina #1 Putirina
¿Con esa edad y no nos cuentan la causa de la muerte? Siempre que veo noticias de este tipo, sin mencionar enfermedad previa, se me ocurre la misma causa.
victorjba #2 victorjba
#1 No lo pone en ninguna parte, lo más que ponen es que ha muerto en Montevideo, así que puede haber sido una enfermedad o un accidente no relacionado con el deporte.
#3 Archaic_Abattoir
Los deportes de motor realizan un control de natalidad cojonudo, oye.
