Conmoción en el deporte uruguayo: murió a sus 16 años Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del automovilismo

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) comunicó el fallecimiento de Matilde Itzcovich, una noticia que sacudió a la comunidad del automovilismo y al conjunto del deporte uruguayo. La joven, con apenas 16 años, ya se había posicionado como una de las promesas más notables del karting a nivel internacional. La noticia de su muerte, confirmada este jueves por la FUK, generó un profundo impacto en la comunidad deportiva. El comunicado oficial de la federación expresó: “La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el ...