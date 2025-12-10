El Congreso suspende los derechos y deberes de Ábalos mientras esté en prisión y no podrá votar

La Mesa del Congreso ha aprobado por unanimidad de sus nueve componentes, cinco del PSOE y Sumar y cuatro del PP, “declarar suspendido en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes” de diputado a José Luis Ábalos Meco, que está en prisión desde el 27 de noviembre y del que el Tribunal Supremo ha rechazado este martes sus recursos y confirmado su procesamiento. Ábalos ya no podrá votar telemáticamente desde la cárcel de Soto del Real, como había solicitado, y tampoco percibirá retribuciones económicas mientras esté en prisión