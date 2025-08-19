El Congreso de EE UU pide investigar el contrato de Interior con Huawei

Los congresistas estadounidenses Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, han solicitado al Departamento de Comercio que investigue el contrato de 12,3 millones de euros que el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa persigue revisar los acuerdos comerciales con España ante el....
| etiquetas: ee uu , españa , investigación , contrato , huawei , interior
www.lavanguardia.com/politica/20250818/10981956/huawei-contrato-nunca-
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr
www.france24.com/es/europa/20210531-espionaje-merkel-nsa-estados-unido
la virtud de..patada en los cojones!!!.
Que se ocupen de sus propias mierdas, que no son pocas.