El Congreso de EE UU pide investigar el contrato de Interior con Huawei

Los congresistas estadounidenses Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, han solicitado al Departamento de Comercio que investigue el contrato de 12,3 millones de euros que el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa persigue revisar los acuerdos comerciales con España ante el....

cocolisto #1 cocolisto
Ahora es cuando el Congreso español abre investigación por la complicidad de EEUU en el genocidio de Gaza.
woody_alien #11 woody_alien
#1 Ahora es cuando el congreso no abre nada porque no existe tal contrato con Huawei

www.lavanguardia.com/politica/20250818/10981956/huawei-contrato-nunca-
Supercinexin #6 Supercinexin
Qué imperialismo ni qué imperialismo. Aquí en el Mundo Libre hay ¡soberanía! ¡libertad! Estamos todos juntos hablando de tú a tú entre pueblos ¡libres! ¡soberanos! No como los desgraciados que caen en la órbita de Chinarrusia malísimos orientales que blah blah blah.
unodemadrid #2 unodemadrid
Hay que decirles que preferimos que nos espíen los chinos.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 Dinamarca les dijo claramente a los EEUU que no era muy lógico que un aliado de la OTAN espiase a otro y ¿que pasó? Nada
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr
Free_palestine #7 Free_palestine
#4 Dinamarca es la menos indicada para decir eso ya que ayudaron a EEUU a qué espiase a otros líderes europedos

www.france24.com/es/europa/20210531-espionaje-merkel-nsa-estados-unido
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 a eso iba :troll:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Y quién cojones son? No hay soberanía nacional?
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho *
Que nos expulsen de la OTAN. España va tener más ventajas relacionándose con China un cabreando a EE.UU. ayuda a rebelarse contra la sumisión de Europa a EE.UU. que es loque hace falta.
oLiMoN63 #5 oLiMoN63
No sabía que el ministerio de interior estadounidense también había contratado con Huawei...
ixo #12 ixo
Contra el vicio de pedir, la virtud de.. patada en los cojones!!!. 8-D
Que se ocupen de sus propias mierdas, que no son pocas. :peineta:
