El Congreso de EE UU pide investigar el contrato de Interior con Huawei

Los congresistas estadounidenses Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, han solicitado al Departamento de Comercio que investigue el contrato de 12,3 millones de euros que el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa persigue revisar los acuerdos comerciales con España ante el....