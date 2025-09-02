·
El Congreso de los Diputados no acreditará a medios de menos de 10 trabajadores, 'youtubers' o televisiones digitales
Aprueba una normativa para que los periodistas puedan ejercer su labor en la cámara. No acreditará a medios de menos de diez trabajadores.
actualidad
actualidad
#2
mente_en_desarrollo
Lo que deberían hacer es retirar acreditación a cualquier persona que haya sido obligado por un juez a rectificar una información o indemnizar a alguien en los últimos X años.
Con eso te quitas a los buleros profesionales.
1
K
19
#6
Feindesland
#2
Venga, cadena perpetua ya.
0
K
13
#8
mente_en_desarrollo
#6
Para nada.
Pero estar en el congreso es un privilegio para un periodista.
Si la has cagado (o eres un bulero profesional), que tu medio ponga a otro un tiempo.
Si no te queda gente que no ha mentido en X años, pues mala suerte, haber contratado a gente que hace bien su trabajo.
¿O a ti te parece bien que pueda entrar al congreso gente condenada judicialmente por mentir? A mi me parece aberrante.
Y fíjate que aún así, digo X años. Entiendo que tras un tiempo prudencial, se puede dar otra oportunidad.
0
K
12
#7
Suleiman
Ya era hora que hicieran limpieza de pseudo periodistas. A jugar a la calle.
0
K
13
#3
Leon_Bocanegra
Algunos son de gatillo fácil con el negativo. Aunque este por lo menos no me ha reportado y metido en el ignore.
0
K
11
#1
Leon_Bocanegra
*
Esto es un burdo ataque contra periodistas combativos como Alvise o Ndongo.
Al final solo estarán acreditados los que molestan a la derechas, la Santaolalla, la Intxaurrondo, Javier Ruiz y el tapón de una botella de plástico.
2
K
7
#5
Suleiman
#1
Muy fina la ironía...
0
K
13
#4
domadordeboquerones
Y luego se quejan de que saquen a Venezuela para comparar, que españita nos está quedando maemia!
0
K
6
