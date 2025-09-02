edición general
El Congreso de los Diputados no acreditará a medios de menos de 10 trabajadores, ‘youtubers’ o televisiones digitales

Aprueba una normativa para que los periodistas puedan ejercer su labor en la cámara. No acreditará a medios de menos de diez trabajadores.

| etiquetas: congreso , youtubers , periodismo
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Lo que deberían hacer es retirar acreditación a cualquier persona que haya sido obligado por un juez a rectificar una información o indemnizar a alguien en los últimos X años.

Con eso te quitas a los buleros profesionales.
Feindesland #6 Feindesland
#2 Venga, cadena perpetua ya.
xD xD
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#6 Para nada.
Pero estar en el congreso es un privilegio para un periodista.
Si la has cagado (o eres un bulero profesional), que tu medio ponga a otro un tiempo.

Si no te queda gente que no ha mentido en X años, pues mala suerte, haber contratado a gente que hace bien su trabajo.

¿O a ti te parece bien que pueda entrar al congreso gente condenada judicialmente por mentir? A mi me parece aberrante.
Y fíjate que aún así, digo X años. Entiendo que tras un tiempo prudencial, se puede dar otra oportunidad.
#7 Suleiman
Ya era hora que hicieran limpieza de pseudo periodistas. A jugar a la calle.
#3 Leon_Bocanegra
Algunos son de gatillo fácil con el negativo. Aunque este por lo menos no me ha reportado y metido en el ignore.
#1 Leon_Bocanegra *
Esto es un burdo ataque contra periodistas combativos como Alvise o Ndongo.
Al final solo estarán acreditados los que molestan a la derechas, la Santaolalla, la Intxaurrondo, Javier Ruiz y el tapón de una botella de plástico.
#5 Suleiman
#1 Muy fina la ironía...
domadordeboquerones #4 domadordeboquerones
Y luego se quejan de que saquen a Venezuela para comparar, que españita nos está quedando maemia!
