El Congreso debatirá el miércoles 10 la reducción de la jornada laboral

El Congreso debatirá el miércoles 10 la reducción de la jornada laboral

El Congreso de los Diputados celebrará el próximo miércoles, 10 de septiembre, el debate a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

Ovlak #2 Ovlak
Hay 137 diputados del PP que no sabemos qué van a hacer
Madre del amor hermoso... Si nos tenemos que encomendar a esto ya os podéis ir olvidando de reducción. Yo ya lo he asumido hace meses.
Penetrator #5 Penetrator
#2 ¿Quién no lo sabe? Porque yo lo tengo bastante claro. Yo y cualquiera que no se haya dado un golpe en la cabeza.
johel #7 johel *
#2 Que van a hacer esta clarisimo. La duda puede estar en si van a repetir el mensaje de la patronal, de ayuso o de abascal, de feijoo y si se van a cagar encima del esfuerzo si su argumento tiene mas de dos silabas ... hmmm... La duda puede estar en si van a repetir el mensaje de dos silabas de la patronal,de ayuso o abascal.
#8 Selection
#2 Yo creo que hace más de un año que digo que no va a haber dicha reducción.

Además es bastante evidente que teniendo la idea, equivocada o no, de que China está comiéndonos nunca van a permitir que se bajen las horas trabajadas.
skaworld #14 skaworld *
#1 #2 Mira, por una vez estamos de acuerdo, la foto es un descojone.

Y un ejemplo clarísimo de proaganda y quien molesta... y quien no.

Suele pasar... Santi no tiene foto mala, curiososo eh?
#3 XXguiriXX
Buen ejemplo de cómo poco puede hacer mucho.
Ovlak #11 Ovlak
#10 Vale, pero mi respuesta creo que sigue siendo procedente en cualquier caso.
#13 EISev
#11 por darle el contexto perdido por el ignore
#6 EISev
has elegido mal, recuerda, políticos de un lado NO se puede aludir al físico.

La veda está abierta solo para los del otro lado, Almeida carapolla, Cayetana Álvarez jirafa, Ayuso... Ejem no sigo
Ovlak #9 Ovlak
#6 Cuanto victimismo www.federicopedia.com/
#10 EISev *
#9 #"6 eso era para #_1 que me tiene en ignore
#12 Chuache_cientifico
El palo y la zanahoria.
alcama #1 alcama
Gran foto de Yolanda la que han cogido en La Vanguardia
Podria aparecer en El Planeta de los Simios
#4 elfin
#1 le gusta gustar
