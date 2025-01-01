Confirman primer caso humano de gusano barrenador en Estados Unidos

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de infestación por gusano barrenador del ganado en el país, asociado a un paciente que regresó de un viaje a Centroamérica. El hallazgo fue validado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el pasado 4 de agosto, tras la investigación realizada junto con el Departamento de Salud de Maryland. Hasta el momento, no se han reportado casos en animales dentro del territorio estadounidense durante este año.
