Confirman primer caso humano de gusano barrenador en Estados Unidos

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de infestación por gusano barrenador del ganado en el país, asociado a un paciente que regresó de un viaje a Centroamérica. El hallazgo fue validado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el pasado 4 de agosto, tras la investigación realizada junto con el Departamento de Salud de Maryland. Hasta el momento, no se han reportado casos en animales dentro del territorio estadounidense durante este año.

vviccio #1 vviccio
Con Trump y sus palmeros cualquier cosita se puede convertir en la tormenta perfecta.
themarquesito #4 themarquesito
¿Qué opina al respecto el gusano del cerebro de RFK Jr?
#3 Pivorexico
Los gusanos son cosa de la Agenda 2030 , Si los pájaros que no existen que son su mayor depredador , como van a existir los gusanos ?

Jaque mate a los No Despiertos .
ChatGPT #2 ChatGPT
Qué puto asco
