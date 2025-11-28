Confirman como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria, ambos en la provincia de Málaga. María Victoria, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su exmarido, con quien estaba en proceso de separación; no existían denuncias previas ni constaba en el sistema VioGén. Concha, de 25 años, fue presuntamente asfixiada por su expareja sentimental tras romper la relación.