edición general
4 meneos
24 clics
Confirman como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria

Confirman como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria, ambos en la provincia de Málaga. María Victoria, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su exmarido, con quien estaba en proceso de separación; no existían denuncias previas ni constaba en el sistema VioGén. Concha, de 25 años, fue presuntamente asfixiada por su expareja sentimental tras romper la relación.

| etiquetas: asesinatos machistas , concha , campillos , maría , rincón de la victoria
4 0 0 K 54 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 54 actualidad
nilien #1 nilien
María Victoria, una mujer de 60 años, se estaba separando de su marido, pero incluso así acudía a atenderle, hasta que la mató. Concha, acababa de dejar a su pareja, y también ha acabado asesinándola... Ambos asesinatos machistas, ambos en una misma provincia en la misma semana.
0 K 9

menéame