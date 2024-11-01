Conferencia "Córdoba, yacimiento vivo. Arqueología y problemas de gestión": Desiderio Vaquerizo Gil (Universidad de Córdoba)  

La fundación de Córdoba en el solar que todavía hoy ocupa, donde el paisaje dibujaba con claridad la transición entre dos universos geográficos, culturales y también humanos, tuvo como principal justificación su control sobre el río, verdadero ‘don’ del sur peninsular y factor determinante de civilización. Hablamos, pues, de un paradigma de ciudad histórica que, no obstante, ha vivido décadas de enorme tensión patrimonial debido a una mala gestión y múltiples pérdidas.