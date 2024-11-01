La conexión checa del caso Epstein

El caso Epstein también salpica la actualidad checa y el gobierno está preparado para investigar. Ya es famosa esa foto en que se ve al pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein en el antiguo cementerio judío de Praga, paseando como un turista cualquiera, admirando las tumbas. Algunas teorías apuntan a que venía en busca de mujeres jóvenes. Así lo había dado a entender Virginia Guiffre, una de las víctimas de Epstein, ya en 2009, cuando aseguró que la red de pedofilia internacional liderada por Epstein traficaba con menores de Turquía y Chequia.