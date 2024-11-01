La condonación de deuda autonómica no “beneficia a los que peor han gestionado”, sino a la mayoría de la gente

El rechazo del PP a la quita de deuda tan sólo castigará a las personas que viven en las comunidades que les votaron, nunca a políticos del pasado. La quita de la deuda y la absorción por parte de la administración central ofrece beneficios económicos que ya se explicaron en otro artículo hace casi dos años, pero lo que pretendemos analizar en este texto es la “lógica” de que Núñez Feijóo y su espadachín Tellado hayan anunciado que sus presidentes autonómicos no aceptarán la quita.
| etiquetas: deuda autonomica , moreno bonilla , autonomias , andalucia
Señal del buen periodismo de el Salto Diario, al publicarla a pesar de su claro sesgo contra el PP.
Que un habitante de una comunidad que no ha despilfarrado, que se ha apretado el cinturón y haya tenido que vivir con menos servicios porque no se ha endeudado, ahora se come la deuda del otro que sí ha tenido servicios por encima de lo que se podía permitir.
Pero eso.. es bueno, es justo y es lógico.