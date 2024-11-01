edición general
La condonación de deuda autonómica no “beneficia a los que peor han gestionado”, sino a la mayoría de la gente

El rechazo del PP a la quita de deuda tan sólo castigará a las personas que viven en las comunidades que les votaron, nunca a políticos del pasado. La quita de la deuda y la absorción por parte de la administración central ofrece beneficios económicos que ya se explicaron en otro artículo hace casi dos años, pero lo que pretendemos analizar en este texto es la “lógica” de que Núñez Feijóo y su espadachín Tellado hayan anunciado que sus presidentes autonómicos no aceptarán la quita.

angelitoMagno
Esta gráfica es tremenda, se ve de forma clara el lastre que ha generado el PSOE en las cuentas andaluzas.
Señal del buen periodismo de el Salto Diario, al publicarla a pesar de su claro sesgo contra el PP.

victorjba
#2 La crisis del 2008 no tuvo nada que ver ¿no? Las cuentas de todas las administraciones tienen los mismos repuntes: 2008 y 2020.
angelitoMagno
#4 Cierto, es verdad. Se me olvidaba que cuando hay malos datos económicos con un gobierno del PSOE siempre es por causa externa.
platypu
#2 Esta grafica es tremenda  media
ChatGPT
#6 según estos, beneficia al madrileño el que se haya absorbido la deuda de Cataluña xD
platypu
Ahh claro, seguro que si, 100% real, que lo dice elsaltodiario que para nada es partidista
ChatGPT
#1 a ver, que esto es menéame. Lo que diga el salto diario es dogma de fe.

Que un habitante de una comunidad que no ha despilfarrado, que se ha apretado el cinturón y haya tenido que vivir con menos servicios porque no se ha endeudado, ahora se come la deuda del otro que sí ha tenido servicios por encima de lo que se podía permitir.

Pero eso.. es bueno, es justo y es lógico.
