Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión en Venezuela, dice su familia

Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión en Venezuela, dice su familia

Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por conspiración y otros delitos, dijo este miércoles su familia, que descalificó el proceso penal en su contra, señaló que no fue informada sobre los cargos específicos y aseguró que seguirá buscando su liberación.

Supercinexin #3 Supercinexin
Poco me parece. Están conspirando con potencias extranjeras para invadir el país y practicar una limpieza ideológica, es decir establecer una dictadura mediante la guerra y el asesinato.
Findeton #4 Findeton
#3 ¿Y el hecho de que son los que ganaron las elecciones? ¿No es el usurpador Maduro el que está haciendo una limpieza ideológica con estas detenciones?
Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Son los que ganaron las elecciones porque lo dices tú y ya está. Claro.

#5 ¿Hay datos reales de todo eso que cuentas, o me tengo que creer los datos que da la derecha golpista y terrorista venezolana?
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano *
#9 www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/venezuela/report-ve

"Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental de las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro. La mayoría de esos homicidios podían constituir ejecución extrajudicial. Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma

Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
#3 Te recuerdo que maduro utilizo la represión contra su propio pueblo donde hubo muertos, todavía no demostró que es el ganador de unas elecciones donde se niega la publicación de las actas , Maduro es un dictador te guste o no...
Lenari #7 Lenari *
Un detalle: Rafael Tudares es abogado y NO está metido en política. Su única relación con la política es estar casado con la hija de Edmundo González, el candidato que ganó la votación en las últimas presidenciales venezolanas.

es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Tudares

Obviamente, es una venganza contra Edmundo González; pero es que además se están vengando en alguien que ni siquiera se ha metido en política y cuyo "crimen" ha sido casarse con la hija de este.
Lenari #8 Lenari
Este otro artículo tiene información más detallada.
larepublica.pe/mundo/2025/12/04/condenan-al-yerno-de-edmundo-gonzalez-

Algunas cosas ponen los pelos de punta
«La esposa del detenido afirmó que ni ella ni los abogados tuvieron acceso al expediente desde la aprehensión ocurrida en enero. Informó que las autoridades mantuvieron los documentos bajo reserva debido a la “naturaleza del

Graffin #1 Graffin
Si no le dijeron los cargos específicos como saben que es por conspiración?
sotillo #2 sotillo
#1 Lo mismo ha sido por revelar datos personales
Lenari #6 Lenari
#1 Si no le dijeron los cargos específicos como saben que es por conspiración?

No se le informó de los cargos durante el proceso. Es decir, mientras se le juzgaba, no sabía porque se le juzgaba. Se enteró de lo que se le acusaba cuando salió la sentencia.
