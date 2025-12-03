Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión en Venezuela, dice su familia

Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por conspiración y otros delitos, dijo este miércoles su familia, que descalificó el proceso penal en su contra, señaló que no fue informada sobre los cargos específicos y aseguró que seguirá buscando su liberación.