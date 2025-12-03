Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión en Venezuela, dice su familia

Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por conspiración y otros delitos, dijo este miércoles su familia, que descalificó el proceso penal en su contra, señaló que no fue informada sobre los cargos específicos y aseguró que seguirá buscando su liberación.
#5 ¿Hay datos reales de todo eso que cuentas, o me tengo que creer los datos que da la derecha golpista y terrorista venezolana?
"Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental de las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro. La mayoría de esos homicidios podían constituir ejecución extrajudicial. Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma
es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Tudares
Obviamente, es una venganza contra Edmundo González; pero es que además se están vengando en alguien que ni siquiera se ha metido en política y cuyo "crimen" ha sido casarse con la hija de este.
larepublica.pe/mundo/2025/12/04/condenan-al-yerno-de-edmundo-gonzalez-
Algunas cosas ponen los pelos de punta
«La esposa del detenido afirmó que ni ella ni los abogados tuvieron acceso al expediente desde la aprehensión ocurrida en enero. Informó que las autoridades mantuvieron los documentos bajo reserva debido a la “naturaleza del
No se le informó de los cargos durante el proceso. Es decir, mientras se le juzgaba, no sabía porque se le juzgaba. Se enteró de lo que se le acusaba cuando salió la sentencia.