edición general
5 meneos
54 clics
Condenan a un trabajador a pagar 40.000 € a su empresa por borrar correos y falsificar documentos

Condenan a un trabajador a pagar 40.000 € a su empresa por borrar correos y falsificar documentos

También ha sido condenado a dos años y un mes de cárcel que no deberá cumplir si no reincide en un plazo de cinco años

| etiquetas: condena , trabajador , borrar correos , falsificar documentos
4 1 2 K 48 actualidad
1 comentarios
4 1 2 K 48 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues me parece bien. Hay que poner coto a los abusos de los empresarios y de los trabajadores.
0 K 12

menéame