Condenan a TotalEnergies por mensajes engañosos sobre sus metas climáticas

La justicia francesa condenó este jueves a TotalEnergies por mensajes engañosos a los consumidores sobre sus compromisos de neutralidad de carbono para 2050, en la primera sentencia de este tipo contra un gigante petrolero. Esta condena es la primera en el mundo contra una compañía petrolera por “greenwashing”. El proceso comenzó cuando cuatro ONGs (Greenpeace, Amigos de la Tierra, Notre Affaire à tous y ClientEarth) presentaron una denuncia contra la compañía francesa por considerar que esa campaña equivalía a "prácticas comerciales engañosas"