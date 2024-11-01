Condenan al Sergas y Povisa por un triple error: 17 horas en Urgencias con una sepsis por peritonitis

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia que condena al hospital concertado Povisa, del grupo Ribera Salud, y al Sergas por tres errores consecutivos cometidos en la atención recibida por una mujer en el centro vigués. En una operación de útero la mujer sufrió una perforación del intestino que no fue detectada y, pese a sus síntomas, le dieron el alta de forma prematura. Volvió a Urgencias ese mismo día con síntomas ya compatibles con una sepsis y le administraron un opioide para el dolor, pero...