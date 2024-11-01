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El condenado por corrupción Alfonso Arriola cobra 76.571 euros y ha gestionado 31,5 millones en el Gobierno vasco

El condenado por corrupción Alfonso Arriola cobra 76.571 euros y ha gestionado 31,5 millones en el Gobierno vasco

El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales.

| etiquetas: corrupción , alfonso arriola , gobierno , vasco
12 4 0 K 195 corrupteame
1 comentarios
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#1 La_Conquista_Del_Mundo
“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero.
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menéame