9
meneos
13
clics
Condenado a un año de prisión el seguidor del Espanyol que lanzó gritos racistas a Iñaki Williams
El acusado ha aceptado los hechos a cambio de una rebaja de pena que conlleva también 1.080 euros de multa y la prohibición de ir a un estadio de fútbol durante los próximos dos años
|
etiquetas
:
fútbol
,
racismo
8
1
0
K
93
actualidad
16 comentarios
8
1
0
K
93
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
*
Iba a decir que eso le pasa por nazi de mierda. Pero decir eso me convertiría a mí en nazi. Así que:
Eso te pasa por
puto subnormal
pensar diferente.
2
K
35
#8
ostiayajoder
#1
Es q ya no se puede ni gritar insultos racistas sin q te llamen racista.
Putos guokes.
1
K
24
#15
MiguelDeUnamano
#1
No me creo que haya nadie tan estúpido como para afirmar que si llamas nazi a otros, el nazi eres tú. Salvo que sea el típico blanqueador de nazis que dice "llamáis nazi/fascista a cualquiera", pero luego vota positivo a quienes dicen "fascistas de izquierdas".
0
K
16
#4
Connect
Vamos, que no entra en prisión. Al menos le tocan el bolsillo.
1
K
19
#5
encurtido
*
#4
Es un buen susto, además que una siguiente condena penal por leve que sea le supondría cárcel.
0
K
7
#10
ostiayajoder
#4
No aun, comonreitere va para adentro....
Me parece correcto.
0
K
8
#12
Ovlak
*
#4
Tampoco nos volvamos locos. Lo importante es que no le queden ganas de repetirlo, ni a él ni al resto de la piara. Y hay formas de conseguirlo sin necesidad de que entre a prisión, lo cuál podría ser exagerado. Al menos, si no reincide.
0
K
12
#6
ombresaco
*
prohibición de ir a un estadio de fútbol durante los próximos dos años
quiere decir:
como mucho, prohibición de comprar entrada a su nombre
0
K
11
#7
ElRelojero
#6
No lo se bien, pero creo que cuando hay partido tienen que estar en casa y van a comprobarlo.
0
K
10
#11
ombresaco
#7
vaya, pensaba que se miraría en el estadio. Obligar a alguien a estar en casa cada vez que haya partido de fútbol se parece bastante a un encierro domiciliario, e ir a casa de todos los que tengan prohibido ir a un estadio, tremendamente ineficiente. No poder ni ir al bar a ver el partido ni viajar mientras hay liga...
Por eso pensaba que se miraría en el estadio (formalmente, que en realidad no se hace).
¿Algún enlace?
0
K
11
#16
AsVHEn
#11
El bloqueo de la liga llega al siguiente nivel. Te bloquean la puerta de casa.
0
K
10
#13
Ovlak
#6
Las entradas hace años que son nominativas. No digo que sea imposible que entre, pero con un control de acceso adecuado no debería poder hacerlo.
0
K
12
#14
ombresaco
#13
Son nominativas, pero nadie te pide identificación para entrar.
0
K
11
#3
cocococo
*
www.youtube.com/watch?v=m1k0tH_man0
0
K
7
#2
Alegremensajero
*
Se condena a un año de prisión a alguien que insulta a un jugador de fútbol, pero cuando la afición entró al campo a agredir a los jugadores del Barcelona que acababan de ganar la liga y se tuvieron que ir corriendo mientras les tiraban asientos del estadio y otros objetos, entonces no pasó nada...
0
K
7
#9
ostiayajoder
#2
Bueno, historicamente en el futbol nunca ha pasafo nada, q empiecen a pasar es bueno.
1
K
24
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
