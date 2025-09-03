edición general
Condenado a un año de prisión el seguidor del Espanyol que lanzó gritos racistas a Iñaki Williams

El acusado ha aceptado los hechos a cambio de una rebaja de pena que conlleva también 1.080 euros de multa y la prohibición de ir a un estadio de fútbol durante los próximos dos años

fútbol, racismo
comentarios
#1 Leon_Bocanegra *
Iba a decir que eso le pasa por nazi de mierda. Pero decir eso me convertiría a mí en nazi. Así que:

Eso te pasa por puto subnormal pensar diferente.
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#1 Es q ya no se puede ni gritar insultos racistas sin q te llamen racista.

Putos guokes.
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#1 No me creo que haya nadie tan estúpido como para afirmar que si llamas nazi a otros, el nazi eres tú. Salvo que sea el típico blanqueador de nazis que dice "llamáis nazi/fascista a cualquiera", pero luego vota positivo a quienes dicen "fascistas de izquierdas".
Connect #4 Connect
Vamos, que no entra en prisión. Al menos le tocan el bolsillo.
#5 encurtido *
#4 Es un buen susto, además que una siguiente condena penal por leve que sea le supondría cárcel.
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#4 No aun, comonreitere va para adentro....

Me parece correcto.
Ovlak #12 Ovlak *
#4 Tampoco nos volvamos locos. Lo importante es que no le queden ganas de repetirlo, ni a él ni al resto de la piara. Y hay formas de conseguirlo sin necesidad de que entre a prisión, lo cuál podría ser exagerado. Al menos, si no reincide.
#6 ombresaco *
prohibición de ir a un estadio de fútbol durante los próximos dos años
quiere decir: como mucho, prohibición de comprar entrada a su nombre
ElRelojero #7 ElRelojero
#6 No lo se bien, pero creo que cuando hay partido tienen que estar en casa y van a comprobarlo.
#11 ombresaco
#7 vaya, pensaba que se miraría en el estadio. Obligar a alguien a estar en casa cada vez que haya partido de fútbol se parece bastante a un encierro domiciliario, e ir a casa de todos los que tengan prohibido ir a un estadio, tremendamente ineficiente. No poder ni ir al bar a ver el partido ni viajar mientras hay liga...

Por eso pensaba que se miraría en el estadio (formalmente, que en realidad no se hace).

¿Algún enlace?
AsVHEn #16 AsVHEn
#11 El bloqueo de la liga llega al siguiente nivel. Te bloquean la puerta de casa.
Ovlak #13 Ovlak
#6 Las entradas hace años que son nominativas. No digo que sea imposible que entre, pero con un control de acceso adecuado no debería poder hacerlo.
#14 ombresaco
#13 Son nominativas, pero nadie te pide identificación para entrar.
Alegremensajero #2 Alegremensajero *
Se condena a un año de prisión a alguien que insulta a un jugador de fútbol, pero cuando la afición entró al campo a agredir a los jugadores del Barcelona que acababan de ganar la liga y se tuvieron que ir corriendo mientras les tiraban asientos del estadio y otros objetos, entonces no pasó nada...
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#2 Bueno, historicamente en el futbol nunca ha pasafo nada, q empiecen a pasar es bueno.
