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Condenado a 10 meses de prisión e inhabilitación el portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox por delito electoral
La sentencia da por probado que participó en 2023 en un acto de campaña del partido siendo policía en activo.
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#1
Moderdonia
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No debemos caer en los prejuicio. Que sea de Vox y sea policía no implica que todos los de Vox ni todos los policías cometen delitos. Presuntamente.
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#2
LisaPotter
#1
Lo malo es cuando se junta un policía que, a la vez, es de Vox. Es como darle dos pistolas a un mono, que puede pasar cualquier cosa.
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