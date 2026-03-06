Conciencia feminista

En estos momentos la reacción es doble. Por una parte, la derecha se levanta agresiva contra la cuarta ola, la del #MeToo
. Invierte la culpa, de modo que sitúa a los hombres como víctimas. Y, en palabras de Milagros Pérez Oliva resignifica el feminismo, es decir, intenta que se vea el movimiento como represor y no como liberador, de ahí, el término feminazis. Por otra parte, la izquierda identitaria disuelve el sujeto político mujer. Convierte la opresión en elección. Habla de la identidad de género