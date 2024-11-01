La Comunitat Valenciana levanta en diez años menos viviendas que en todo el 2008

Los números son contundentes: entre 2015 y 2024 se construyeron y terminaron 76.054 inmuebles en la Comunitat Valenciana, menos de los que se levantaron en 2008, cuando fueron 80.945 viviendas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un panorama que ilustra hasta qué punto el sector sigue sin alcanzar la actividad de hace más de una década. El año pasado fueron 10.500 viviendas en la región, un dato que contrasta con las 105.897 personas de población que ganó la autonomía en 2024 hasta alcanzar los 5,5 millones.