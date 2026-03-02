·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6781
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4609
clics
InfluRatas
4360
clics
Mascotas
5320
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4925
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
640
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
519
InfluRatas
412
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
395
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
339
La jueza de la dana alerta de que el abogado y 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert quiere “dinamitar” la causa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
20
clics
La Comunidad Valenciana es la que más medallas gana en la competición nacional de FP
En las SpainSkills de 2026 la Comunidad Valenciana ha quedado primera, con un total de 11 medallas, 7 de oro y 4 de plata, de entre un total de 31 posibles.
|
etiquetas
:
comunidad valenciana
,
formación profesional
,
fp
,
skills
,
spainskills
5
1
0
K
54
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SuperPollo
SpainSkills es una competición de estudiantes de formación profesional que se convoca bienalmente, y cuenta con representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas previamente seleccionados en las correspondientes convocatorias regionales. Una especie de olimpiadas divididas por pruebas de ciclos formativos: cloud computing, soldadura, carpintería, instalaciones eléctricas,....
Los ganadores de SpainSkills pasan a formar parte de la Selección Española de formación profesional, que se enfrentará a las de otros países en la próxima edición de las WorldSkill que se celebrará en Shanghai, y en las EuroSkills de Düsseldorf.
1
K
21
#2
pirat
Aparte de ordinario y pasado de moda, me parece tan contradictorio y reflejo de acomplejamiento ese abuso de anglicismos innecesarios...
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los ganadores de SpainSkills pasan a formar parte de la Selección Española de formación profesional, que se enfrentará a las de otros países en la próxima edición de las WorldSkill que se celebrará en Shanghai, y en las EuroSkills de Düsseldorf.