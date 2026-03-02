edición general
6 meneos
20 clics
La Comunidad Valenciana es la que más medallas gana en la competición nacional de FP

La Comunidad Valenciana es la que más medallas gana en la competición nacional de FP

En las SpainSkills de 2026 la Comunidad Valenciana ha quedado primera, con un total de 11 medallas, 7 de oro y 4 de plata, de entre un total de 31 posibles.

| etiquetas: comunidad valenciana , formación profesional , fp , skills , spainskills
5 1 0 K 54 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
SuperPollo #1 SuperPollo
SpainSkills es una competición de estudiantes de formación profesional que se convoca bienalmente, y cuenta con representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas previamente seleccionados en las correspondientes convocatorias regionales. Una especie de olimpiadas divididas por pruebas de ciclos formativos: cloud computing, soldadura, carpintería, instalaciones eléctricas,....

Los ganadores de SpainSkills pasan a formar parte de la Selección Española de formación profesional, que se enfrentará a las de otros países en la próxima edición de las WorldSkill que se celebrará en Shanghai, y en las EuroSkills de Düsseldorf.
1 K 21
#2 pirat
Aparte de ordinario y pasado de moda, me parece tan contradictorio y reflejo de acomplejamiento ese abuso de anglicismos innecesarios...
0 K 9

menéame